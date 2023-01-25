Avustralya ve Yeni Zelanda’da enflasyon son 33 yılın zirvesinde

Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da enflasyon 33 yılın zirvesine yükseldi. Verilerin ardından Avustralya Merkez Bankası'nın faiz artıracağına dönük beklentiler arttı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avustralya’da enflasyon, bugün yayımlanan verilere göre aralıkta beklentileri aşarak 33 yılın zirvesine yükseldi.

Verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) son çeyrekte yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 1990’dan bu yana en yüksek seviyesine yükseldi. Enflasyon son çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 1,9 arttı.

Enflasyondaki yükselişin ardından Avustralya Merkez Bankası’nın faizleri artırmaya devam edeceği beklentileri de kuvvetlendi.

Enflasyonun beklentileri aşarak 33 yılın zirvesine yükseldiğini gösteren verilerin ardından Avustralya doları da beş ayın en yüksek seviyesine çıktı. Avustralya borsası da geriledi.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda’da ise tüketici enflasyonu aralık ayına kadarki üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 7,2 oldu. Enflasyon bir önceki çeyreğe kıyasla ise değişmedi. Endeks Haziran 1990’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Yeni Zelanda doları ise enflasyonun tahminlerden daha az yükselmesiyle geriledi.