Bağdat ve Irak Kürt bölgesel yönetimi petrol ihracatında anlaşamadı

Irak federal hükümeti ve Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimi, kuzeydeki sahalarda üretilen petrolün Ceyhan limanına ihracatının yeniden başlamasına yönelik anlaşmaya varamadı.

Açıklamayı Irak petrol bakanı Hayan Abdel-Ghani yaptı.

IRAK VE IKBY ANLAŞMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümeti, nisan ayı başlarında Türkiye’ye yapılan petrol ihracatını yeniden başlatmak için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

IKBY'nin dış medya işleri başkanı Lawk Ghafuri, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söylemişti:

“Bölgesel Kürt Hükümeti ile federal hükümet arasında yapılan birkaç görüşmenin ardından, bu hafta Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda bir ön anlaşmaya varıldı. Bu anlaşma, petrol ve gaz yasa tasarısı Irak Parlamentosu tarafından onaylanana kadar yürürlükte kalacak.” (REUTERS, SOZCU.COM.TR)