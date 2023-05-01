Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge açıklaması

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, birinci derecedeki memurlara 3600 ek göstergenin verilmesiyle ilgili çalışma dosyalarının hazır olduğunu söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Bilgin, konuşmasında 3600 ek göstergeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Bilgin “3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır” dedi.

ASGARİ ÜCRET MESAJI

Bakan Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında ise hayat şartlarını dikkate alarak temmuzda emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacaklarını kaydetti.

Bilgin 1 Mayıs mesajında asgari ücrete yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Hayat şartlarını dikkate alarak temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız. Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz.” (AA)

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