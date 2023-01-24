Bakan Kirişci’den kuraklık açıklaması: Risk büyüyebilir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kışın kurak geçtiğini belirterek, şu an bir kriz söz konusu olmadığını ifade etse de, "Yağışlar çok yetersiz. Kuraklık devam ederse risk büyür" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Bakan Kirişci, yağışların azlığı nedeniyle su kesintileri yaşanma ihtimaline ilişkin, “Kurak bir kış geçiriyoruz. Yağışlar çok yetersiz. Şu an için bir kriz söz konusu değil. Gerekirse depolarımızı kullanırız. Çarşambadan itibaren batı bölgelerden başlayacak bir yağış bekliyoruz. Şubat ayı ile beraber yağışlı sezona girileceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerine dönebilirsek kuraklıktan da çıkarız” diye konuştu.

‘RİSK BÜYÜYEBİLİR’

Bakan Kirişci, tarımsal üretimde düşüş ihtimaliyle ilgili ise “Kuraklık şimdilik bitkisel üretimi çok etkilemedi. Ancak yağışlar yetersiz kalır, kuraklık devam ederse risk büyür” dedi. (DHA)

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