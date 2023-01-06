Bakan Kurum: İkinci el konutlar için de çalışmalar yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Yeni Evim projesinin ardından ikinci el konutlarla ilgili de çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat’taki TOKİ konutlarının tesliminin ardından konuştu. Kurum, “İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız” dedi.

Kurum, “Yeni Evim projesindeki vade oranları yeni konutlar için. İkinci el konutları vatandaşlarımızın alabilmesi için de çalışmalar yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı rafa kaldırılmışken biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

Kurum bu çalışmaların devamlı hale gelmesini amaçladıklarını belirtti.

YENİ EVİM PROJESİ AÇIKLANMIŞTI

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilere yönelik konut kampanyası olan Yeni Evim projesinin detaylarını açıklamıştı.

Program çerçevesinde bankalar tarafından sağlanacak finansman tutarları; İstanbul'da en çok 5 milyon TL, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Bursa, Mersin’de en çok 3 milyon TL, diğer illerde en çok 2 milyon TL olarak açıklandı. Ayrıca azami 15 yıl vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz oranlarının yüzde 0,69'dan başlayacağı belirtildi.