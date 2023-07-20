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Bakan Şimşek’ten ‘gri liste’ açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan raporda Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Yayınlanma: 22:22 - 20 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Bakan Şimşek’ten ‘gri liste’ açıklaması

Bakan Şimşek, Twitter hesabından, FATF’ın tweetini alıntılayarak, paylaşım yaptı.

Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye’nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“KARARLIYIZ”

“Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız.” (AA)

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