Bakanlığı deprem durduramadı

6 Şubat’ta 11 ili yıkıp geçen depreme rağmen ihaleye çıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, milyonluk sözleşmelere imza attı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede hâlâ yüz binlerce konut ihtiyacı varken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü park, külliye, köy konağı, sıfır atık müzesi gibi inşaat için milyonluk sözleşmeler imzalamaya devam ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ankara'da, maliyeti 58 milyon 176 bin TL olan Sıfır Atık ve İklim Müzesi yapacak. Gölbaşı Sevgi Çiçeği Parkı 3'üncü etabının maliyeti 35 milyon 245 bin TL olarak belirlenirken, Konya Bozkır Barajı İskanı, cami, külliye binası ve kütüphane yapımı ise 23 milyon 912 bin TL'ye mal olacak.

CAMİ, KÖY KONAĞI…

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremin olduğu 6 Şubat 2023 günü ihaleye çıkarak Gölbaşı Sevgi Çiçeği parkının üçüncü etabını yaptıracağını duyurdu. İhale depreme rağmen iptal edilmedi. 13 Mart 2023'te 35 milyon 245 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Konya Bozkır Barajı İskanı, Cami, Külliye Binası, Köy Konağı ve Kütüphane Yapım İşi ihalesi 20 Ocak 2023'te düzenlendi. Depreme rağmen iptal edilmedi. 2 Mart 2023'te 23 milyon 912 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

Yüz binlerce konut ve işyerine ihtiyaç var

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün üstlendiği Başkent Millet Bahçesi Sağlık Merkezi'nin Sıfır Atık ve İklim Müzesi'ne dönüştürülmesi yapım işi ihalesi, 24 Şubat 2023'te yapıldı. 24 Mart 2023'te ise 58 milyon 176 bin 304 TL'lik sözleşmeye imza atıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 13.5 milyon kişiyi olumsuz etkilerken, binlerce konut ve işyerini de kullanılamaz hale getirmişti. Bölgede yüz binlerce yeni konut ve işyeri ihtiyacı olduğu bildirilmişti.