Bankalara küresel ısınma kaynaklı risk uyarısı

ABD'li yönetim danışmanlığı şirketi Bain&Company, kredilendirme stratejisinde iklim değişikliğine bağlı fiziksel riskleri göz önüne almayan bankalara kârlılık uyarısında bulundu.

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ABD’li yönetim danışmanı şirketi Bain & Company ile Jupiter Intelligence, dünya çapında toplam varlıklar bakımından en büyük 50 banka üzerinde bir değerlendirme yaptı ve bankaların kredilendirme stratejilerini küresel ısınma kaynaklı risklerdeki artışı göz önüne alarak uyarlamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Araştırma, dünyada mortgage kredisi verme stratejilerinde iklim değişikliğine bağlı fiziksel riskleri göz önüne alan bankaların azınlıkta olduğunu ortaya koydu.

İklim değişikliğinin sonuçlarının giderek daha belirgin hale geldiği, bankaların hazırlıksız yakalanmamak için dikkat etmeye başlaması gerektiğine vurgu yapılan araştırmada, “Analizlere göre mortgage portföyleri yan hasarlar bakımından yüzde 10-15 zarara uğrayabilir” denildi.

Araştırmada, “Fiziksel risklerin küresel düzeyde, ülkelere göre farklı yoğunlukta ve etki hızında artması bekleniyor” ifadeleri yer aldı.

‘KÂRLILIĞI YÜZDE 7-10 ARALIĞINDA DÜŞÜREBİLİR’

Söz konusu çalışma, halihazırda Finansal İstikrar Kurulu’nun (FBS) İklimle İlgili Mali Beyan Görev Gücü’ne (TCFD) bağlı bankaları içeriyor.

Avrupa bankalarına ilişkin analizde, yalnızca yüzde 18'inin mortgage verme stratejilerine fiziksel riskleri entegre ettiğini ortaya koydu.

Başka bir deyişle, Avrupa bankalarının büyük çoğunluğu strateji tanımlarına, denetleme süreçlerine, hedef belirleme sürecine, ürün arzına veya müşteri angajmanına fiziksel riskleri henüz katmamış durumda.

Bain ve Jupiter ayrıca, Avrupa merkezli bir banka için olası finansal sonuçları simüle ederek söz konusu değişimlerin bankaların varlıkları ve kârlılığı üzerinde oluşturabileceği etkileri ortaya çıkardı.

Hafifletici önlemlerin alınmaması durumunda, söz konusu örnek bankanın mortgage teminat değerlerinin yüzde 10-15 oranında düşebileceği görüldü. Bu durum söz konusu bankaların mortgage kârlılığını yüzde 7-10 oranında düşürebilir.

‘ABD TOPRAKLARININ YÜZDE 43’Ü TEHLİKE ALTINDA’

Araştırmada ayrıca, dünya çapında fiziksel risk tehlikeleriyle karşı karşıya kalması beklenen toprakların gitgide arttığı görülüyor.

“ABD topraklarının yüzde 43'ü halihazırda fiziksel tehlike altında, bu oranın 2050'de yüzde 65'i bulması bekleniyor” denilen araştırmada şu ifadeler dikkat çekti:

“Endonezya'da şu anda yüzde 31 olan bu oranın 2050'de yüzde 97'ye yükseleceği tahmin ediliyor. Avrupa ülkeleri de aynı zaman aralığında benzer bir artış gösteriyor. Almanya'nın risk altındaki topraklarının yüzde 33'ten yüzde 68'e, İtalya'daki risk altındaki toprakların ise yüzde 40'tan yüzde 62'ye yükseleceği öngörülüyor.”

‘TÜRKİYE’DE KONUYLA İLGİLİ YÖNLENDİRME ARTMALI’

Bain & Company kıdemli ortağı ve firmanın Sürdürülebilir ve Sorumlu Finansal Hizmetler departmanı yöneticisi Camille Goossens, konu hakkında şu yorumlarda bulundu:

“İklim değişikliği, dünya çapında menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde derin bir etki bırakırken hiçbir pazarın buna karşı bir bağışıklığı söz konusu olmayacak. Halihazırda bankaların iklim değişikliği risklerine çözüm bulma stratejileri oldukça sınırlı durumda.”

Bain İstanbul Ortaklarından Onur Kayahan ise Türkiye'deki bankacılık sektörünün söz konusu dönüşüme ve iklim risklerine giderek daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi ancak “Bu konunun daha fazla ön plana çıkmasını, rehberlik ve yönlendirmelerin artmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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