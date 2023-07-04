Bankaların net kârı ilk beş ayda yüzde 44 arttı

Bankacılık sektörünün 2023 Ocak-Mayıs döneminde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44 artışla 190,3 milyar liraya çıktı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankacılık sektörünün 2023 Mayıs’a ilişkin kâr-zarar tablosunu yayımladı.

Buna göre, sektörün 2023 Ocak-Mayıs döneminde net kârı geçen yıl aynı döneme göre yüzde 44 artışla 190,3 milyar liraya çıktı.

Sektörün net faiz gelirleri ise 2023 Ocak-Mayıs döneminde geçen yıl aynı döneme göre yüzde 3 ile sınırlı artarak 223.85 milyar TL oldu.

İKİNCİ YARIDAN SONRA ZARAR BEKLENİYOR

Bankacılık sektörünün, bu sene ikinci yarıdan sonra, son yıllardaki düzenlemelerin etkisiyle açılan mevduat-kredi faiz makasından dolayı zarar yazmaya başlaması beklenirken, kârın da geçen senenin altında kalması öngörülüyor.

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre yüzde 17,4 artışla 16.85 trilyon lira olurken, krediler toplamı da aynı dönemde yüzde 21,9 artarak 9.24 trilyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün mayıs sonunda mevduatları da 2022 sonuna göre yüzde 16,9 artışla 10.36 trilyon lira oldu.

Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) mayıs ayında yüzde 17 olarak gerçekleşirken, gerilemeye devam eden NPL rasyosu da yüzde 1.75 oldu.

NPL rasyosu 2022 sonunda yüzde 2,1 seviyesindeydi. (SOZCU, REUTERS)