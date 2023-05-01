Bankaların sorunlu kredileri 803 milyar TL’yi buluyor

Merkez Bankası döviz talebini kısıtlamak için talimatlarına yenilerini eklerken bankacılık sisteminin ‘sorunlu krediler’ riski de büyüyor. Şimdilerde sadece döviz mevduattan TL’ye dönüşüme odaklanan bankalar için bilançolarda büyüyen 803 milyar liralık sorunlu kredi hacmi önümüzdeki dönemin en önemli sorunlarından olacak.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ‘kredi gruplamaları' raporunu yayımladı. Buna göre, ‘II. grup' olarak sınıflandırılan ‘yakın izlemedeki kredi' miktarı 2022 sonunda 2021'in aynı dönemine göre yüzde 19.5 artışla 649 milyar TL'ye yükseldi. Tahsili gecikmiş alacak olarak III., IV. ve V. gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise 2022'de 5 milyar TL artışla 154 milyar TL oldu.

BÜYÜK YAPILANDIRMA

TBB verilerine göre, yeniden yapılandırılan kredi stoku ise 2022'de 424 milyar TL'ye yükseldi. Bu tutar, 2019'da 151 milyar TL, 2020'de 192 milyar TL, 2021'de 320 milyar TL seviyelerindeydi. Rapora göre yeniden yapılandırılan kredilerin yüzde 91'i ödeme kapasiteleri çok sınırlı, teminatlarında eksiklikler oluşmuş veya kredi taksitleri gecikmiş olan ikinci gruptaki yakın izlemedeki borçlardan oluştu. Kalan yüzde 9'luk tutar ise ‘batık' diye adlandırılan tahsil imkanı sınırlı, şüpheli ve zarar niteliğindeki kredilerden oluştu.

345 milyar TL karşılık ayrıldı

Bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının yüzde 38.5'ine denk gelen 133 milyar TL'lik özel karşılık ayrıldı. Yakın izlemedeki kredilerin yüzde 61.5'ine denk gelen 212 milyar TL tutarında da genel karşılık ayrıldı. Karşılıklar toplamda 2022'de yüzde 44'lük artışla 239 milyar TL'den 345 milyar TL'ye yükseldi. Sorunlu kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10.8 oldu.