Baykar’dan Suudi Arabistan’la imzalanan anlaşma hakkında açıklama

Baykar yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma çerçevesinde teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda işbirliği gerçekleştireceğini duyurdu.

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Silahlı insansız hava aracı üreticisi (İHA) Baykar, Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda işbirliği gerçekleştirecek.

Baykar tarafından yapılan açıklamada Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile yapılan sözleşme hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Yapılan kapsamlı anlaşmayla birlikte önümüzdeki süreçte iki ülkenin yüksek teknoloji geliştirme yeteneğini ileriye taşımak için teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda da iş birliği gerçekleştirilecek” denildi.

SUUDİ ORDUSU KULLANACAK

Ayrıca anlaşma kapsamında ihraç edilecek Akıncı taktik İHA’ların Suudi Arabistan hava ve deniz kuvvetlerinde görev yapacağı belirtildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar imzalanan sözleşmeyi, “İki ülke arasındaki derin bağları güçlendiren önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız anlaşma, insansız hava araçları teknolojisi alanında yeteneklerimizi artırırken, Suudi Arabistan’ın yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetinin gelişmesine katkıda bulunacak” diyerek değerlendirdi. (REUTERS)

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