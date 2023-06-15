Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi için ipucu veren tarih…

Bayram ikramiyesi, yüksek döviz kuru, enflasyon ve her gün üst üste açıklanan zamlar sonrasında milyonlarca vatandaşı kısa bir süre de olsa rahatlatacak. Emekli bayram ikramiyesi için henüz tarih açıklanmadı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ve emekli maaşlarının kurban bayramı öncesinde ödeneceğini duyurdu. Geçtiğimiz bayramdan itibaren artık 2 bin lira olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesinin gelecek haftadan itibaren hesaplara yatması bekleniyor.

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Emekliler için önemli bir ek gelir olan emekli ikramiyesi Kurban bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz sene 1100 lira olarak yatırılan emekli ikramiyesi bu yıl 2000 lira olarak yatırılmaya başlandı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kabine toplantısı ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban bayramı ikramiyesi hakkında açıklamalarda bulunarak;

“Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak.” dedi.

Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Bayram tatili 26 Haziran’dan itibaren başlayacağı için ikramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan Bayramı ikramiyesi emekliler için 2 bin liraya yükseltilmişti. Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi olarak da 2 bin lira yatırılacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri

– Terörden zarar gören siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri