Bedelli askerlik ücreti belli oldu

Bedelli askerlik ücreti 2023 yılının ikinci yarısı için yapılan zamla değişti. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasına göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olarak belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında bedelli askerlik için 2023 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak olan ücreti açıkladı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti tutarı 122 bin 351 lira oldu.

Albay Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini de ifade ederek, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ‘Mali ve Sosyal Haklar’ genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122 bin 351 lira olmuştur. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.” dedi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

7179 sayılı Askere Alma Kanunu'na göre, bedelli askerlik için ödenecek ücret 240 bin gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunuyor. Bu rakam da her yıl ocak ve temmuz aylarında yeniden tespit ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK 31 BİN LİRA İLE BAŞLADI

2019 Haziran’ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz’unda 33 bin 230 olan ücret, 2020'nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022’nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulandı.

2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre 2023 ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.