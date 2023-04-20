Benzin ve motorine indirim geliyor
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu gece benzin ve motorine indirim geliyor.
Petrol fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, litre fiyatında benzine 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim gelecek.
İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL’ye, Ankara’da 21,60 TL’ye, İzmir’de 21,57 TL’ye gerileyecek.
İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL’ye, Ankara’da 20,54 TL’ye, İzmir’de 20,62 TL’ye gerileyecek.
Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.