Benzine dev zam! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıtta zam yağmuru devam ediyor. Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. İşte güncel benzin, motorin ve otogaz (LPG) fiyatları...

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Vergi ve kur artışlarının ardından petrol ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

14 Eylül’den itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 64 kuruş zam yapıldı.

İŞTE GÜNCEL FİYATLAR…

Son zammın ardından İstanbul Anadolu Yakası’nda bir litre benzin fiyatı 38,47 TL, Avrupa Yakası’nda 38.52 TL oldu. İzmir’de benzinin litre fiyatı 39.22 TL olurken Ankara’da ise 39.10 TL’ye yükseldi.

MOTORİN

Motorine ise 13 Eylül’de 2 lira 3 kuruş zam gelmişti. Yapılan zammın ardından motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 39,99 TL, Ankara'da 40,53 TL, İzmir'de 40,71 TL seviyesinde bulunuyor.

LPG

İstanbul’da LPG litre fiyatı 17,60 TL, Ankara’da 17,59 TL, İzmir’de ise 17,33 TL.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

SEÇİM SONRASI ZAM YAĞMURU BAŞLADI

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi.

Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç buçuk ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Benzindeki zam oranı ise yüzde 95 oldu.

Seçim öncesinde döviz kurlarını rezerv satarak tutan ve vergi indirimleri yapan hükümet, seçimin hemen ardından kuru yükseltmiş ve tarihi vergi zamları yapmıştı.

Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

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