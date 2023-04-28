Benzine indirim geliyor
Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren indirim geliyor. Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, indirimde etkili oldu.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle benzine indirim geliyor.
Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 90 kuruş indirim gelecek.
Bu gece motorinde fiyat değişimi olmayacak.
ABD ekonomisinde resesyon endişelerinin artmasıyla önceki gün Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar gerilemişti.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,35 TL’ye, Ankara’da 20,70 TL’ye, İzmir’de 20,67 TL’ye gerileyecek.
Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 19,71 TL, Ankara’da 20,07 TL, İzmir’de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.