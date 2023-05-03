Beyaz bayraklı patrona teşvik

Sendikalı ve kayıtlı çalışan, vergi ve sigorta prim borcu olmayan işverenlere 100 TL ila 750 TL arasında ilave destek sağlanacak, çeşitli avantajlardan yararlandırılacak.

Erdoğan SÜZER

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Vergisini ve sigorta primlerini zamanında ödeyen, sendikal örgütlenmeye engel olmayan, kayıtdışı çalışmayan işyerlerini ödül olarak verilen “beyaz bayrak”uygulaması resmen başladı.

Üzerinde'Düzgün İş Örgütlü İşyeri' ifadesi yer alan ilk beyaz bayrak ödülleri 20 işletmeye verildi.

Ödül alan işletmelere beyaz bayrakları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk-İş Başkanı Ergün Atalay tarafından törenle verildi.

İŞÇİ BAŞINA 100 TL

Beyaz Bayraklı işletmeler, diğer işletmelere göre devletle olan tüm işlemlerinde bir adım öne geçecek. Daha da önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan indirim uygulanarak indirim oranı yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarılacak.

Bu desteğin karşılığı çalıştırılan her bir işçi başına, maaş düzeyine göre 100 TL ila 750 TL arasında değişecek.

Beyaz Bayrak ödülleri ilk olarak Ford Otomotiv, Tat Gıda, Kordsa Teknik Tekstil, Alarko Carrier, Türkiye Şişe ve Cam, NG Kütahya Seramik, Socar Türkiye, Siemens, Bosch, Kale Radyatör, İstikbal Mobilya, Tetra Pak Paketleme, Borusan Mannesmann Boru, Pınar Süt, TÜPRAŞ, Vakko, Kolin İnşaat, Sanko Tekstil, Sarkuysan Elektrolitik ve Oyak Çimento’ya verildi.

İşletmelerin Beyaz Bayrak Ödülü alabilmesi için şu şartlar gerekiyor:

* Kayıtlı istihdam,

* İdari para cezası almamış olmak,

* İş yerinde toplu iş sözleşmesi olması,

* 50 ve üzerinde çalışanı bulunması,

* SGK prim borcu olmaması,

* İş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi,

* İşletmede iş kazası yaşanmaması.

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