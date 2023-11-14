Beyaz et üretiminde düşüş sürüyor

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 9, hindi eti üretimi yüzde 32,2 azaldı. Aylık bazda bakıldığında ise, tavuk eti üretiminin yüzde 5,7 azaldığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Eylül’e ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artarken; kesilen tavuk sayısı yüzde 8,3, tavuk eti üretimi yüzde 8,9 ve hindi eti üretimi yüzde 32,2 azaldı.

YUMURTADA SINIRLI ARTIŞ

Ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 5,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,6 ve hindi eti üretimi yüzde 14,6 azaldı.

Bir önceki ay 203 bin 60 ton olan tavuk eti üretimi eylül ayında yüzde 5,7 azalarak 191 bin 454 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 759 milyon 824 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında yüzde 0,2 artarak 1 milyar 763 milyon 340 bin adet oldu.

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