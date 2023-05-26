Biden: Borç limiti görüşmelerinde ilerleme kaydettik

ABD Başkanı Joe Biden borç limiti görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile borç limiti üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere verdiği demeçte, McCarthy ile “bazı verimli görüşmeler yaptıklarını, ekiplerinin görüşmeye devam ettiğini ve ilerleme kaydettiklerini” söyledi.

KONGRENİN HAREKETE GEÇME ZAMANI

ABD’nin borcunu ödememe gibi bir seçeneğinin olmadığını defalarca açıkça belirttiğini vurgulayan Biden “Amerikan halkı, sosyal güvenlik ödemelerinin yapılacağını, gazi hastanelerinin açık kalacağını ve ekonomik ilerleme kaydedileceğini bilmeyi hak ediyor ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Biden, “Temerrüt, tüm bunları riske atar. Kongre liderleri bunu anlıyor ve hepsi temerrüt olmayacağı konusunda hemfikir. Kongre’nin harekete geçme zamanı. Şimdi” ifadelerini kullandı.

MCCARTHY İYİMSER

McCarthy ise gazetecilere, bir anlaşmaya varma olasılığı konusunda da iyimser olduğuna işaret ederek görüşmelere devam edildiğini aktardı.

Her iki tarafın da müzakerelere girdikleri taleplerin tamamını almayacağını kaydeden McCarthy, “Günün sonunda herkesin mutlu olacağını düşünmüyorum.” diye konuştu.

ABD, 19 Ocak’ta 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD Hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı.

1 HAZİRAN’DA TÜKENECEK

Hazine Bakanlığı, olağanüstü önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Söz konusu tarihin yaklaşmasına rağmen Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında bütçe limitinin artırılmasına yönelik müzakerelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı. (AA)

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