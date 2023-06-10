Birleşik Kamu-İş asgari ücret talebini açıkladı

Birleşik Kamu İş, "Asgari değil gerçek ücret istiyoruz’" çağrısı yaptı. Asgari ücretin brüt en az 25 bin lira olması istendi.

Yavuz ALATAN

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Birleşik Kamu İş, ‘'Asgari değil gerçek ücret istiyoruz'' çağrısı yaptı. Asgari ücretin brüt en az 25 bin lira olması istendi.

Birleşik Kamu İş Genel Sekreteri Özgür Aras, ‘'Ülkede ekonomik kriz derinleştikçe milyonlarca emekçi enflasyon altında eziliyor. AKP iktidarı ise krizi izlemekle yetiniyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘AÇLIK SINIRINI BİLE KARŞILAYAMIYOR’

‘'Eylül 2021'den bu yana TL yüzde 75 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını vaat etti. Bu vaadin altında seçimden önce kamuda çalışan işçiler adına işçi sendikaları ile imzalanan toplu sözleşme ve ücret zamları yatmaktadır. Yapılan sözleşme memurlar aleyhine olumsuzluk yaratmıştır.

En düşük işçi ücreti brüt 15 bin liraya çıkarılmış ve üzerine yılın ilk yarısı için yüzde 45 oranında zam yapılmış, en düşük işçi ücreti 21 bin 750 lira olmuştur. Bu tutara temmuz ayı başında yüzde 15 oranında zam yapılacak ve en düşük işçi ücreti 25 bin liraya çıkacaktır.

Kamuda işçi ve memur arasında ücret adaletsizliği doğdu. 10 bin 440 lira düzeyindeki en düşük memur maaşı sefalet ücreti seviyesindedir. Açlık sınırını bile karşılayamamaktadır.”

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