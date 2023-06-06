Birleşik Kamu-İş: ‘Seçim jesti’ni işçi cebinden ödedi

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, “Bu rakamlara göre zam alacak işçi ve emekçi, aslında Cumhur İttifakı’nın ‘seçim jesti’ olan doğalgaz hamlesini cebinden ödemiştir” dedi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün mayıs ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyatları 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

Enflasyondaki gerilemede, TÜİK’in doğalgazda ‘sıfır fiyat yöntemi’ uygulaması etkili oldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, bugün yaptığı yazılı açıklamada TÜİK’in enflasyon verilerini değerlendirdi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla ilgili “Bu rakamlara göre zam alacak işçi ve emekçi, aslında Cumhur İttifakı'nın ‘seçim jesti' olan doğalgaz hamlesini cebinden ödemiştir. Seçim öncesinde en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağına dair verilen vaadin peşindeyiz” dedi.

Yeşildağ, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanmasıyla ilgili de “AKP iktidarında uzun yıllar görev yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugünkü tablonun sorumlularından biridir. Emekçilerin çıkar ve beklentileri Şimşek'in politikalarıyla taban tabana zıttır” değerlendirmesini yaptı.

‘ŞİMŞEK SORUMLULARDAN BİRİ’

İşçileri ve memurları zor günlerin beklediğini kaydeden Yeşildağ, Mehmet Şimşek’in bugünkü ekonomik tablonun sorumlularından biri olduğunu belirtti.

Yeşildağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülke, AKP iktidarının uzun süredir yanlış ekonomi politikalarının derin sancılarını yaşamaktadır. Hükümet bir yandan seçim öncesi uyguladığı telafi edici politikalarıyla diğer yanda da seçim sonrasına dönük vaatleriyle seçmenlerin desteğini kazanarak ülkeyi 5 yıl daha yönetme yetkisi almıştır. Ancak ekonomik sıkıntının ve yaygın ifadeyle ‘boş tencere’nin durumu ne olacaktır.

AKP iktidarında uzun yıllar görev yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugünkü tablonun sorumlularından biridir. Emekçilerin çıkar ve beklentileri Şimşek'in politikalarıyla taban tabana zıttır.

İşçileri, memurları ve emeklileri zor günler beklemektedir. AKP iktidarı bir kez daha krizin faturasını işçiye ve memura kesmeye hazırlanmaktadır.

‘SEÇİM JESTİNİ İŞÇİ CEBİNDEN ÖDEDİ’

Gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmak yerine rakamlarla oynama enstitüsü gibi çalışan TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon mayısta aylık bazda sadece yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59’a gerilemiştir.

Seçim döneminde ‘doğalgaz bulunduğu için’ bir ay doğalgazın ücretsiz kullanılmasını müjde olarak sunan hükümet, doğalgazı da enflasyon hesaplamasını dahil etmiş ve bu yolla enflasyonu daha da düşük göstermiştir.

Yani bu rakamlara göre zam alacak işçi ve emekçi, aslında Cumhur İttifakı'nın ‘seçim jesti' olan doğalgaz hamlesini cebinden ödemiştir.

‘AKLIMIZLA ALAY ETMEKTİR’

Marketlerde günlük fiyat değişikliği yaşanmaktadır. Yurttaşların ezici çoğunluğu pazarda meyve sebzeyi taneyle almaktadır. Kırmızı ve beyaz et tüketimi hanelerin çoğu için artık lüks tüketim haline gelmiştir. Ülke tarihinde ilk kez beyaz peynirin kilosu gram altını sollamıştır.

Ülke genelinde kira ortalaması 7 bin liraya yaklaşmışken aylık enflasyonun yüzde 0.04 arttığını söylemek, açıkça aklımızla alay etmektir. Halkın gerçek enflasyonunu Konfederasyonumuz Bileşik Kamu-İş'in her ay açıkladığı rakamlar ortaya koymaktadır.

Mayıs ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 12 bin liraya dayanmış, yoksulluk sınırı ise 31 bin liraya aşmaktadır. Ülkenin çalışan nüfusunun büyük çoğunluğu kaçınılmaz mutfak harcamalarından olan yumurta ve sütü savaş zamanlarındaki gibi hesaplayarak almaktadır.

Marketlerde bebek mamaları artık özel alarmlarla satılmakta, birçok evde anneler ufacık bebelere su muhallebisinden yalancı mama yapmak zorunda kalmaktadır.

Gerçek, kamu emekçilerinin yüzde 90'ından fazlasının kredi ve kredi kartı borcuna batmış olduğudur. Bu tabloya rağmen enflasyonu düşük göstererek memura ödenecek enflasyon farkını komik bir rakam olarak belirlemek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde mitinglerde çok kez sarf ettiği ‘Yaşadığınız sıkıntıları biliyoruz ve biz çözeceğiz’ sözüyle çelişmektedir.

22 BİN LİRA MAAŞ VAADİ TAKİP EDİLİYOR

Yeşildağ, açıklamasında seçim öncesinde verilen en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağına dair vaadi takip ettiklerini ifade etti.

Yeşildağ, Şimşek’in ‘makro ekonomiyi rahatlatacağız’ açıklamasını ise şu sözlerle eleştirdi:

Açıklanan bu gerçekdışı enflasyon oranı, tepe taklak giden ekonominin başına getirilen ve adeta kurtarıcı gibi sunulan yeni Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in de bakanlığının ilk gününde söylediği ‘makro ekonomiyi rahatlatma’ sözünün mealini ortaya koymuştur.

Ülkenin çalışan nüfusunun ağır geçim sıkıntısını ‘mikro’ olarak görenlerin, patronları rahatlatmak için işçi ve emekçiye kemer sıktırmaya hazırlananların bilmesi gereken şudur ki; üretenlerin, emek verenlerin nefes alamadığı bir ülke ekonomisinin düzlüğe çıkma imkanı yoktur.

Kamu emekçilerinin haklarının savunucusu olan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak uyarıyoruz; seçim öncesinde en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağına dair verilen vaadin peşindeyiz. TÜİK'in aksine gerçek enflasyonun da onun yol açtığı tahribatın da peşindeyiz. Bu ağır tablonun yalanlarla kamufle edilmesine geçit vermeyeceğiz.” (ANKA)

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