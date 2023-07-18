Birleşik Krallık ve Türkiye’den ortak Serbest Ticaret Anlaşması açıklaması

Birleşik Krallık ve Türkiye'nin güncel ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması yapacağına yönelik iddiaların ardından iki ülkeden ortak açıklama geldi. Açıklamada her iki ülkenin de görüşmeleri başlatmaya yönelik niyetlerini teyit ettiği bilgisi yer aldı.

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Birleşik Krallık ve Türkiye, güncel ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması için müzakerelere başlama konusunda anlaşmaya vardı.

Ticaret Bakanlığı tarafından ‘Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşmasına İlişkin Ortak Bildiri’ başlığıyla yapılan açıklamada her iki ülkenin de ilişkilerini bu başarı üzerine inşa etmeye kararlı olduğu ve görüşmeleri başlatmaya yönelik niyetlerini teyit ettiği bilgisi yer aldı.

Mevcut ticaret anlaşmasının Aralık 2020’de yapıldığına ve anlaşmada bulunan gözden geçirme maddesine değinilen açıklamada, ticari ilişkilerin yeniden gözden geçirildiği ve geçen yıl başlayan çalışmaların sonucunda her iki ülkenin de ticari ilişkileri genişletmenin ve derinleştirmenin değerli olacağı sonucuna vardığı kaydedildi.

Açıklamada, ” Yetkililer söz konusu gözden geçirme sürecini sonuçlandırmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi kapsamında bir araya gelmiş ve geliştirilmiş bir STA için çalışma yönünde anlaşmışlardır” ifadelerine yer verildi.

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