Bloomberg: Erdoğan yatırım çekmek için Körfez turuna çıkacak

Bloomberg'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım çekmek için Körfez ülkelerini gezmeye hazırlanıyor. Erdoğan'ın BAE ziyareti sonrası Katar ve Suudi Arabistan'a da gitmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım ve finansal kaynak çekmek amacıyla Körfez ülkelerini gezmeye hazırlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceğini açıklamasının ardından bugün Suudi Arabistan ve Katar’ın da seyahat listesinde olduğu öğrenildi.

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan Türk yetkililer, Erdoğan’ın BAE’den sonra Suudi Arabistan ve Katar’a seyahat etmeyi planladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Şimşek, 22 Haziran’da BAE’ye gitmişti. Sonrasında ise BAE’den üst düzey bir heyet, iki ülke arasındaki yatırım işbirliğinin ayrıntılarını görüşmek üzere bir dönüş ziyareti yapmıştı.

25 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ HEDEFLENİYOR

Habere göre Türk hükümeti, özelleştirme ve satın almalar da dahil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

BAE, Suudi Arabistan ve Katar, takas anlaşmaları yoluyla Merkez Bankası’na halihazırda önemli bir döviz kaynağı sağlıyor.

PARA ARANIYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında ekonomi yönetimini değiştirmişti. Ekonomi yönetimine atanan Yılmaz ve Şimşek’in önceliğinin, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak olduğu biliniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ikinci turunun hemen öncesinde 25 Mayıs’ta katıldığı bir televizyon programda yaptığı açıklamada, Körfez’den gelen paraya işaret ederek “Körfezden bizim sistemimizin içerisine para depo eden ülkeler oldu. Bu da ister istemez kısa bir süre için de olsa Merkez Bankamızı, piyasamızı rahatlattı” demişti.

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