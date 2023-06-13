Bloomberg Intelligence faiz ve kur şokunun Türk bankalarına olası etkisini hesapladı

Bloomberg Intelligence tarafından hazırlanan Türk bankaları raporunda ortodoks politikalara dönüşün, bankaların sermayelerine olumsuz etki edeceği ancak bankaların olası şoka hazırlıklı olduğu belirtildi.

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Bloomberg Intelligence, yeni ekonomi yönetiminin bankalar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Raporda, son dönemde TL'nin yaşadığı yüzde 15'ten fazla değer kaybının Türk bankalarını etkileyeceği öngörüldü. Kurdaki artış nedeniyle dört büyük yerli bankanın sermaye yeterlilik oranının 65 baz puan düşebileceği belirtildi. TL'nin değer kaybetme olasılığının da arttığı ifade edildi.

Tahvil faizlerindeki yükselişin, portföylerinde yüksek miktarda devlet tahvili bulunan bankaların 200 milyar liralık kayıp yaşamasına sebep olabileceği ve bunun da bankaların sermaye yeterlilik rasyosunda 200 baz puanlık düşüşe neden olarak yüzde 15'e geriletebileceği öngörüldü.

BANKALAR KRİZE YABANCI DEĞİL

Raporda Türk bankalarının kriz yönetimi becerilerinin bu yıl test edileceğine vurgu yapılırken, 2018 krizine atıfta bulunularak bankaların faiz kaynaklı şok terapilerine yabancı olmadığı vurgulandı.

Öte yandan kurum analistlerine göre ise piyasa her ne kadar ortodoks politikalara hızlı bir dönüşü tercih etse de hükümet için büyüme ve istihdamın önceliğini koruyabileceği belirtildi. Bloomberg Economics, 2023 sonu politika faizi beklentisini yüzde 24’e revize etti.

Bununla birlikte enflasyonu kontrol altına almak için para politikasındaki sıkılaşma hızının ve ortodoks politikaya dönüşün, güveni ve öngörülebilirliği geri getirmek için kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

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