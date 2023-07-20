Bodrum’a 1.845 TL’ye gitti dönüşte 2.192 lira ödedi

15 Temmuz’da İstanbul’dan Bodrum’a giderken 1.402 TL’ye dolan 50 litrelik yakıt deposu dönüşte 1.702 TL’ye doldu. Köprü ve otoyollar da yol masrafını katladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Akaryakıta gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, özellikle uzun yola çıkanları sürücüleri vurdu. 50 litre depo kapasiteli aracıyla İstanbul'dan Bodrum'a giden bir vatandaş, giderken 1.402 TL'ye depoyu doldururken, dönerken ÖTV zammına yakalandı ve 1.702 TL'ye doldurmak zorunda kaldı. Köprü ve otoyol ücretleri de eklenince, yol masrafı 2 bin 192 liraya ulaştı.

Akaryakıt ürünlerine ÖTV zammı 15 Temmuz Cumartesi gününü 16 Temmuz'a bağlayan gece geldi. Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, benzinin litresinde 2.52 TL olan ÖTV 7.52 TL'ye, motorinde 2.05 TL olan ÖTV ise 7.05 TL'ye yükseldi.

BENZİNE 300 TL FAZLA ÖDEDİ

5 TL'lik ÖTV artışının üzerine yüzde 20'lik KDV de eklenince, zammın pompa satış fiyatına yansıması 6 TL'yi buldu. Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen son zammın ardından fiyatlar 30 liranın üzerini gördü. 15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litresi ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul'da ortalama benzin fiyatları 34.05 TL olurken motorin fiyatları ise 32.37 TL oldu. Böylece 15 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'dan Bodrum'a kendi aracıyla giden vatandaş yola çıkarken 50 litrelik depoyu 1.402 TL'ye doldururken, dönüş yolu için ise 300 lira fazla ödemek zorunda kaldı. Köprü ve otoyol ücretleri eklendiğinde ise yol masrafı 2 bin lirayı aştı.

Köprü ve otoyollara KDV zammı eklendi

Bodrum'a giderken yapılan yol masrafında sadece akaryakıt maliyeti artmadı. Bodrum'a giderken, zamlı fiyatlarla, 20 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü için, 190 TL Osmangazi Köprüsü için, 280 TL İstanbul-İzmir Otoyolu için olmak üzere toplam 490 TL daha ödemek gerekiyor. Zamlı tarife devreye girmeden önce ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 19 TL, Osmangazi Köprüsü için 184.5 TL, İstanbul-İzmir Otoyolu için 240 TL olmak üzere toplam 443.5 TL ödeniyordu. İstanbul-Bodrum seyahati, zamların geldiği 16 Temmuz'dan önce toplamda 1.845,5 TL'ye mal olurken, zamların ardından 346,5 TL artarak 2 bin 192 TL'ye yükseldi.