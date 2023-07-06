Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yeni rekor seviyeden başladı. Uzmanlar borsadaki yükselişte enflasyon fiyatlamasının etkili olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,47 artışla rekor seviye olan 6 bin 135,31 puandan başladı. Endeks sonrasında yüzde 1 artışla 6 bin 170 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,55 puan ve yüzde 0,47 artışla günü 6 bin 135,31 puandan başladı.

Bankacılık endeksi açılışta yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,08 ile inşaat oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,71 artışla günü 6 bin 106,76 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Öte yandan borsanın neden yükseldiği ve yükselişin sürüp sürmeyeceği de yatırımcıların yakından takip ettiği konular oldu.

BU VERİLER İZLENECEK

Tacirler Yatırım’ın günlük bülteninde konu ile ilgili yapılan değerlendirmede, enflasyon beklentilerinin artmasının yükselişte etkili olduğu belirtildi.

Bültende ayrıca KKM' de hazine desteği ödemelerinin TCMB'ye devredilmesi haberinin enflasyon beklentilerini artırmasının da etkili olduğu ifade edildi.

Analizde “BIST100 endeksinde bilanço dönemi yaklaşırken ağırlıklı olarak enflasyon fiyatlamasının tekrardan hissedilmesiyle olumlu seyrin bugün de devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple olumlu seyir bugün de devam edebilir” ifadelerine yer verildi.

‘ANA YÖN YUKARI’

İntegral Yatırım BİST Günlük Bülten’de ise borsada yabancı girişlerinin devam ettiği, ana yönün büyük resimde yukarı yönlü olduğu belirtildi. Bültende şu ifadeler kullanıldı:

“Borsa endeksinde ise yeni zirve sevileri görülmeye devam ediyor. Endeks bu hafta %6'nın üzerinde bir performans sergileri. Sanayi endeksinde alımlar daha güçlü olsa da bankacılık sektörü de kendi zirvesini tazelemeye devam ediyor. Dün 23 Haziran haftası için açıklanan yurt dışı yerleşiklerde hisse senedinde 399 milyon dolar ve DİBS'te 14 milyon dolar alıcı olundu. Böylelikle yabancının Haziran ayının tamamında net hisse senedi alışı 922 milyon dolar oldu.

Dün gün içi 6 bin seviyesinin altına doğru yaşanan sarkmaları normal karşılıyoruz. Kısa vadeli yükselen trend eğiliminin alt bant desteği olan 5 bin 960 üzerindeki seyirler korundukça gün içi geri çekilmeler sınırlı kalacaktır. Endekste güçlü teknik görünüm korunuyor. Büyük resimde ana yön yukarı.”

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