Borsanın nefesi mi kesiliyor?

Son günlerde borsada yaşanan satışlar ‘soluksuz bir şekilde yükselen borsada kâr satışları olarak’ değerlendiriliyor. Yüksek enflasyon endeksteki trendin korunmasına katkı sağlarken kısa vadeli dalgalanmalar küçük yatırımcının canını yakabilir.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Seçim sonrası gelen

rallinin ardından son günlerde hisse senedi piyasalarında egemen olan satıcılı seyir Borsa İstanbul'un ‘nefesi mi kesiliyor' endişesine yol açtı. 2022 yılında yüzde 196.5 yükselişle getiri rekoru kıran BIST 100 endeksi 2023 yılına girilmesiyle seçim atmosferine girmiş ve 1 Ocak-31 Mayıs tarihlerini kapsayan beş ayda yüzde 11.2 kayıp vermişti. Seçim sonrası belirsizliğin ortadan kalkması ve yeni ekonomi ekibi ile değişen ekonomi politikalarıyla çok ciddi bir ralliyi başlatan endeks bu hafta sert satışlara sahne oldu. Haziran ayına 4.928 puanla başlarken hafta başında gördüğü 8.403 puanla tüm zamanların rekorunu kıran endeks haftayı yüzde 4.3 kayıpla tamamladı. Birkaç aydır süren hızlı yükselişlerin ardından gelen bu kayıplar, Mart 2024'teki yerel seçimlere yaklaşılırken, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesine benzer bir satış trendine girmiş olabileceği endişesi yarattı. Ancak uzmanlar, son günlerde yaşanan satışları ‘soluksuz bir şekilde yükselen borsada kâr satışları olarak' değerlendiriyor. Ilımlı havanın yerel seçimlere kadar veya reel faiz olmadığı müddetçe devam edeceği belirtiliyor.

FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Borsanın seyri açısından en önemli gündem maddelerinden biri olarak ise 21 Eylül'deki Merkez Bankası faiz kararı gösteriliyor. Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artırımlarına devam etmesi halinde endeksteki geri çekilmenin bir miktar daha sürmesi bekleniyor. Mevcut hikayeyi tamamen terse döndürecek herhangi bir etkenin gündemde olmadığını da belirten uzmanlara göre, kısa vadeli yatırımcının temkinli olmasında fayda var. Enflasyonist ortamın sürmesi endeksteki trendin korunmasına katkı sağlamaya devam etse de kısa vadeli dalgalanmalar akın akın borsaya giren küçük yatırımcının canını yakabilir. BIST 100 endeksi bir süre daha dalgalı seanslar yaşayabilir.