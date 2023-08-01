BP’nin ikinci çeyrek kârında sert düşüş

İngiliz enerji şirketi BP'nin ikinci çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi.

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İngiliz enerji şirketi BP’nin kârı, yılın ilk çeyreğinden sonra ikinci çeyreğinde de sert düştü.

Buna göre, şirketin ikinci çeyrek kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolara geriledi. Şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,6 düşüş göstermişti.

Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, fosil yakıt fiyatlarındaki gerileme, zayıf petrol ticareti, düşük rafinaj marjları ve bakım çalışmaları BP’nin kârını doğrudan etkiledi.

İngiliz şirketin, yılın ikinci çeyreğindeki kârı 2,6 milyar dolarla geçen yılın aynı dönemindeki 8,5 milyar dolarlık kâra göre yüzde 70 düştü.

Analistlerin beklentisi, ikinci çeyrek kârının 3,5 milyar dolar olacağı yönündeydi.

İLK ÇEYREKTEKİ KÂRI 5 MİLYAR DOLAR

BP’nin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı ise yaklaşık 5 milyar dolar olmuştu.

Şirket, 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

Geçen hafta büyük petrol şirketleri Shell, TotalEnergies ve ExxonMobil’in ikinci çeyrek kârlarında da keskin düşüşler görülmüştü. (AA)

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