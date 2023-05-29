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Bu yola devam!

AKP’nin 21 yıldır yönettiği Türkiye’de yaşanan sorunlar yumağı, değişim getirmedi. Toplumun yarıya yakını “hayır” dedi ama yetmedi. Bu iktidar 5 yıl daha başımızda.

Yayınlanma: 05:30 - 29 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Bu yola devam!

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