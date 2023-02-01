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Bursa’da toplu ulaşıma zam

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ toplu ulaşıma zam yaptı. Bugünden geçerli olacak düzenlemeyle birlikte metro tam biniş 6,50 liradan 8,15'e, yükseldi.

Halil ATAŞ
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Bursa’da toplu ulaşıma zam

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ toplu ulaşıma zam yaptı.

Bugünden geçerli olacak düzenlemeyle birlikte metro tam bilet 6,50 liradan 8,15’e, indirimli 6 liradan 7,50’ye, öğrenci ise 3 liradan 3,75 liraya yükseldi. Uzun hat tam bilet 7,50 liradan 9,40’a, indirimli 8,75 liraya, öğrenci 4,70 liraya yükseldi.

7 AY ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI

BURULAŞ ulaşım ücretlerine en son 7 ay önce zam yapmıştı.

Metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya, indirimli bilet 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci tarifesi ise 2,25 liradan 3 liraya yükseltilmişti.

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