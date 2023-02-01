Bursa’da toplu ulaşıma zam
AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ toplu ulaşıma zam yaptı. Bugünden geçerli olacak düzenlemeyle birlikte metro tam biniş 6,50 liradan 8,15'e, yükseldi.
AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ toplu ulaşıma zam yaptı.
Bugünden geçerli olacak düzenlemeyle birlikte metro tam bilet 6,50 liradan 8,15’e, indirimli 6 liradan 7,50’ye, öğrenci ise 3 liradan 3,75 liraya yükseldi. Uzun hat tam bilet 7,50 liradan 9,40’a, indirimli 8,75 liraya, öğrenci 4,70 liraya yükseldi.
7 AY ÖNCE DE ZAM YAPILMIŞTI
BURULAŞ ulaşım ücretlerine en son 7 ay önce zam yapmıştı.
Metro, tam bilet fiyatı 5,25 liradan 6,50 liraya, indirimli bilet 4,50 liradan 6 liraya, öğrenci tarifesi ise 2,25 liradan 3 liraya yükseltilmişti.