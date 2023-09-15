Bütçe ağustosta fazla verdi

Merkezi yönetim bütçesi ağustos ayında 51,3 milyar TL fazla verdi. Ocak-ağustos döneminde ise bütçe 383,4 milyar TL açık verdi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayı bütçe gerçekleşme sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, merkezi bütçe ağustosta 51,3 milyar TL fazla verdi. Ağustosta gelirler 614 milyar TL olurken giderler 562,7 milyar TL oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise merkezi bütçe toplamda 383,4 milyar TL açık verdi.

Bütçe geçen yıl ağustosta 3,6 milyar TL, ocak-ağustos döneminde 33,1 milyar TL fazla vermişti.

Faiz dışı fazla ağustosta 138,4 milyar TL, ocak-ağustos döneminde 16,7 milyar TL oldu.

FAİZ GİDERLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Geçen sene ağustos ayında 22,7 milyar TL olan faiz harcamaları, bu sene aynı ayda 87,2 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen sene ocak-ağustos döneminde 174 milyar TL olan bütçeden faiz harcaması, bu sene aynı dönemde 400,1 milyar TL’ye sıçradı.

Geçen sene ağustosta 271,9 milyar TL olan vergi gelirleri, bu sene ağustosta 543,2 milyar TL’ye yükseldi.

Geçen sene ocak-ağustos döneminde 1 trilyon 475 milyar TL olan vergi gelirleri, bu sene aynı dönemde 2 trilyon 596 milyar TL oldu.

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