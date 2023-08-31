Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi 2023 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 büyüdü. En çok büyüme hizmet ve inşaat sektörlerinde olurken sanayi sektörü yıllık bazda küçüldü.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı ikinci çeyrek ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,8, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı. Beklentiler yıllık bazda yüzde 4, çeyreklik bazda 3,3 düzeyindeydi.

SANAYİ KÜÇÜLDÜ, İNŞAAT, TARIM VE HİZMET BÜYÜDÜ

2023 yılı ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre büyüme hızları şöyle oldu:

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 6,6, hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 büyüdü.

Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 küçüldü.

ÇEYREKLİK BAZDA YÜZDE 3,5 BÜYÜME

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 arttı.

GSYH 2023’ÜN 2. ÇEYREĞİNDE 5,5 TRİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2023 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60,7 artarak 5 trilyon 502 milyar 192 milyon TL oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 271 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9,0 azaldı.

İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNDEKİ ARTIŞ

İşgücü ödemeleri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 116,3 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 31 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25,3 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 34,3 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3 iken yüzde 43,8 oldu.