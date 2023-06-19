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Çalışma Bakanı’ndan asgari ücret açıklaması

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zamla ilgili açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:35 - 19 Haziran 2023 Güncellenme:
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Çalışma Bakanı’ndan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ara zam çalışmaları kapsamında bugün yapılan ikinci toplantısı sonrası Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da açıklama geldi.

Işıkhan “Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, çalışıyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl’ın başkanlığındaki toplantıya, işçileri temsilen TÜRK-İŞ, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri katıldı.

TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da, toplantı bitiminde yaptığı açıklamada, masaya henüz bir rakamın gelmediğini, ancak Kurban Bayramı öncesi ara zammın belli olmasını beklediklerini kaydetmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni asgari ücreti bayramdan önce açıklaması bekleniyor.

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