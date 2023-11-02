Çalışma Bakanı’ndan asgari ücret açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.
“Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamış oluyor” diyen Işıkhan, “Bu kapsamda 2024 yılında 595,1 milyar lira vergi istisnası öngörülmektedir” diye konuştu.
Işıkhan, “(2024’te geçerli olacak asgari ücret) Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum” dedi. (AA, DHA)
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