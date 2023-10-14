Çalışma Bakanı’ndan emekli maaşı açıklaması

Milyonlarca emekli maaşlarına zam beklerken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmelere dair gereken adımları atacaklarını söyledi.

AKP Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, deprem bölgesindeki şehirlerin toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

Işıkhan, “Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum.” diye konuştu.

Milyonlarca emekli 7500 TL’lik maaşına 7 aydır zam alamazken, 1 Ekim’de TBMM’nin açılışıyla birlikte zam yapılacağı sözü de tutulmadı.

Tarihte ilk kez çalışan ve çalışmayan emekli ayrımı yapılarak kasım başında çalışmayan emeklilere 5 bin TL’lik tek seferlik ödeme yapılacağı duyuruldu.

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