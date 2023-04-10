Cari açık şubatta 8,78 milyar dolar oldu
Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'nin cari açığı şubat ayında 8,78 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 Şubat’a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayınladı.
Buna göre, şubat ayında cari işlemler hesabı 8,78 milyar dolar açık verdi. Ocak ayında bu tutar 9,85 milyar dolar idi. Şubat’ta altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 834 milyon dolar fazla verdi.
12 aylık cari açık şubatta 55,4 milyar dolar oldu.
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