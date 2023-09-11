Cari açık temmuzda 5,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası verilerine göre, cari açık temmuz ayında 5 milyar 466 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 58,5 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), 2023 Temmuz’a ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, cari açık temmuz ayında 5 milyar 466 milyon dolar oldu. Ekonomistlerin beklentisi ise 4,5 milyar dolar olması yönündeydi.

Cari denge haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiş; Ekim 2021’den bu yana ilk kez aylık fazla kaydedilmişti.

Temmuzda altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5,9 milyar dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon ABD doları ve 85 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Ayrıntılar geliyor…

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