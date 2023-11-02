Çelik üretimi ve ihracatında sert düşüş

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, ham çelik üretimi yılın ilk 9 ayında yüzde 10,1 gerileyerek 24,5 milyon tona düştü. Aynı dönemde ihracat ise miktar itibarıyla yüzde 39,7, değer itibarıyla yüzde 47,4 geriledi.

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Türkiye’nin ham çelik üretimi ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 azalarak 24,5 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden (TÇÜD) alınan bilgiye göre, Türk çelik sektörü yılın 9 ayını üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.

Türkiye’nin ham çelik üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,4 artarak 2,9 milyon tona çıktı. Yılın 9 ayında ise üretim yüzde 10,1 gerileyerek 24,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artışla 2,8 milyon tona, ocak-eylül döneminde de yüzde 18,5 yükselerek 28,9 milyon tona ulaştı.

İHRACATTA SERT DÜŞÜŞ

Çelik ürünleri ihracatı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre miktar yönünden yüzde 23,3 azalışla 1,1 milyon tona, değer yönünden de yüzde 31,1 düşüşle 780,1 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-eylül döneminde de 2022’nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 39,7 azalışla 7,5 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 47,4 gerileyerek 6,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İTHALAT YÜZDE 11 ARTTI

Çelik ürünleri ithalatı ise eylülde geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 10,9 artışla 1,2 milyon tona çıktı. İthalat, değer yönünden ise yüzde 5,8 azalışla 1,1 milyar dolara geriledi.

İthalat, ocak-eylül döneminde de 2022’nin aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 20,4 artışla 13,6 milyon tona ulaştı. Değer itibarıyla ise ithalat yüzde 5,2 azalışla 11,7 milyar dolara düştü.

Geçen yılın 9 ayında yüzde 93,8 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 52,1 olarak kayıtlara geçti.

DAMPİNG SORUŞTURMASI OLUMLU KARŞILANDI

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, dünyanın en büyük iki çelik üreticisi olan ve 9 aylık dönemde üretimlerini sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 11,6 artıran Çin ve Hindistan’ın, küresel üretim artışında ciddi rol oynadığını söyledi.

Yayan, Çin’in iç piyasasında yaşadığı talep daralması nedeniyle ihracat piyasalarına yöneldiğini, Türkiye’ye de yüzde 65 artışla 2,7 milyon ton çelik ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğini ifade ederek, bunun Türkiye’nin toplam çelik ürünleri ithalatının 13,6 milyon tona yükselmesinde etkili olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği Avrupa Birliği (AB) pazarında enerji krizi, yüksek enflasyon, sıkılaşan ekonomik koşullar nedeniyle çelik talebinde durgunluk yaşandığına dikkati çeken Yayan, bunun bölgeye ihracatının azalmasına da yol açtığını dile getirdi. (AA)

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