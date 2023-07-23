CHP’li Ağbaba: Kamuda taşınmaz alımına harcana para yüzde 612 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı “kamuda tasarruf genelgesi”ne işaret eden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kamuda taşıt alımına harcanan paranın yüzde 612, uçak kiralama giderlerinin yüzde 311 arttığını söyleyerek genelgeyi eleştirdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı “kamuda tasarruf genelgesi”ni eleştiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Bugün baktığımız rakamlarla birlikte çöp olmuş durumda. Taşıt alımına harcanan para yüzde 612 artmış durumda. Uçak kiralama giderleri yüzde 311 artmış durumda” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in “Kamu harcamalarını da rasyonelleştireceğiz” diyerek duyurduğu “kamuda tasarruf genelgesi” hakkında bugün açıklama yaptı.

Ağbaba, tüm kamu kurumlarına yönelik olarak harcamaların gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin sağlanmasının istenildiği genelgenin şimdiden sonlandığını öne sürdü.

‘GENELGE ÇÖP OLMUŞ DURUMDA’

Ağbaba, şunları söyledi:

“Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamış olduğu kamuda tasarruf genelgesi bugün baktığımız rakamlarla birlikte çöp olmuş durumda. Taşıt alımına harcanan para yüzde 612 artmış durumda. Uçak kiralama giderleri yüzde 311 artmış durumda. Maalesef savurganlık, şatafat kamu kurumlarında devam ediyor.

Bir tarafta arabasına benzin koyamayan yurttaş bir tarafta tarlasına gitmek için traktörüne mazot koyamayan çiftçi diğer tarafta şatafat var. Tam bir ‘Lale Devri' dönemini yaşıyor Türkiye. Lüks uçaklar, lüks araçlar, makam araçları şatafatı, savurganlığı devam ediyor. Kamuda tasarruf yapmayanlar vatandaşa tasarruf yap diyorlar.

Son dönemde artan ÖTV'lerle vergilerle vatandaş aracına binecek durumda değil, benzin koyamıyor, mazot koyamıyor. Ama beyefendiler ‘Lale Devri'nde şatafat ve lüks içinde yaşayarak hala makam aracı alıyorlar, uçak kiralıyorlar.” (ANKA)

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