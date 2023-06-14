CHP’nin asgari ücret teklifi belli oldu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, asgari ücretin 12 bin 751 TL ile 14 bin 8 TL arasında olması gerektiğini söyledi.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, hükümete, “Asgari ücret belirlenirken önce 5 aylık kaybı giderilmeli, üstüne en az yüzde 30 zam yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bir videoyu paylaşan Ağbaba, “Asgari ücret belirlenirken önce 5 aylık kaybı giderilmeli, üstüne en az yüzde 30 zam yapılmalıdır. Resmi enflasyona göre asgari ücretin 5 aylık kaybı 1298 TL, Dolara göre kaybı 96 dolar yani 2270 TL. Bu durumda asgari ücret 12 bin 751 TL ile 14 bin 8 TL arasında bir rakama denk gelmelidir” notunu düştü.

ERDOĞAN'IN O SÖZLERİNİ HATIRLATTI

“Cumhurbaşkanı, ‘Emekçileri enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz' diyor ancak eğer açıklanacak rakam 12 bin 751 TL'den düşük olursa önümüzdeki 6 ayda asgari ücretli maalesef hem enflasyona ezilecek hem de hayat pahalılığında ezilmeye devam edecek” şeklinde konuşan Ağbaba, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün dünya alem biliyor ki TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları hayatın gerçekliğiyle uyuşmamaktadır. Dolayısıyla asgari ücret mutlaka en az 12 bin 751 TL olmalıdır.”