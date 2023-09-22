Çin, ekonomiye yabancı girişini teşvik etmek için sınırlamaları gevşetiyor

Çin, küresel fonları çekmeye çalışırken halka açık yerli firmalarda yabancı sahipliğini sınırlayan kuralları gevşetmeyi düşünüyor. Bu hamlede yabancı çıkışının ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların etkili olduğu düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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Çin, küresel fonları 9,4 trilyon dolarlık borsaya geri çekmeye çalışırken, halka açık yerli firmalarda yabancı sahipliğini sınırlayan kuralları gevşetmeyi düşünüyor.

Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre yetkililer, piyasayı dışa daha fazla açma ve ticareti artırma çabasının bir parçası olarak Şangay, Shenzhen ve Pekin’de listelenen hisse senetlerinde yabancı sahipliğini artırmak için politika değişiklikleri üzerinde çalışıyor.

YATIRIMCI GÜVENİNİ ARTIRMAK İÇİN ADIMLAR

Çin, şu anda borsalarda listelenen firmalardaki toplam yabancı mülkiyetini yüzde 30 ile sınırlandırıyor ve tek bir yabancı hissedarı da yüzde 10 sınırına tabi tutuyor.

Geçtiğimiz haftalarda yatırımcıları yatıştırmaya yönelik önlem paketi arasında Çinli yetkililer, hisse senedi işlemleri ve damga vergisi için işlem ücretlerini düşürmüştü.

Ayrıca Çin Komünist Partisi, temmuz ayındaki Politbüro toplantısında “sermaye piyasalarını canlandırma ve yatırımcıların güvenini artırma” vaadinde bulunmuştu.

YABANCI ÇIKIŞI ÇİN EKONOMİSİNİ VURUYOR

Çin hükümetinin hamlesinde yabancı çıkışının Çin ekonomisi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların etkili olduğu düşünülüyor. Küresel yatırımcılar, Çin’de devam eden emlak krizine ve ABD ile kötüleşen ilişkilere kadar birçok endişenin ortasında ülkeden çıkış yapmayı sürdürüyor.

Dünyanın en büyük ikinci hisse senedi piyasasından yabancı fon çıkışı devam ederken Çin şirketleri de bu yıl küresel olarak en kötü performans sergileyenler arasında yer aldı.

Yabancı yatırımcılar geçen ay 12 milyar dolarlık rekor miktarda A tipi hisse satarken Çin’in hisse senetleri Aralık 2021’deki zirveden Haziran 2023’ün sonuna kadar yaklaşık yüzde 17 düşerek 1,37 trilyon yuanlık (187,5 milyar dolar) kayıp yaşadı.