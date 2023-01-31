Çin’de ekonomik aktivite üç ay sonra yeniden büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta imalat ve imalat dışı sektörlerde ekonomik aktivitenin artışa geçtiğini ortaya koydu.

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Çin’de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekonominin 2022’nin son çeyreğindeki daralmanın ardından yeni yılda yeniden büyüme eğilime girdiğine işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta imalat ve imalat dışı sektörlerde ekonomik aktivitenin artışa geçtiğini ortaya koydu.

İmalat sanayi PMI, geçen aya göre 3,1 puan artarak 50,1’e, imalat dışı PMI ise 12,8 puan artışla 54,4’e çıktı.

PMI endekslerinde 50’nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Her iki endeks de 2022’nin ekim, kasım ve aralık aylarında büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

TOPARLANMA İŞARETLERİ BELİRGİN HALE GELDİ

Ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Covid-19 kısıtlamalarının 7 Aralık 2022’de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte toparlanma işaretlerinin belirgin hale geldiği görülüyor.

İmalat sanayinde yeni siparişler alt endeksi yüzde 50,9 ile, Temmuz 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üretim çıktısı alt endeksi 49,8’de kalsa da geçen aya göre 7,2 artış kaydetti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, verilerim tedbirlerin kaldırılmasının ardından ülkede üretim ve yaşamın aşamalı olarak normale döndüğünü gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

IMF’DEN ‘ÇİN 2023’TE YÜZDE 5,2 BÜYÜR’ TAHMİNİ

Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, güncellediği Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Çin ekonomisinin 2023’te yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, “Kısıtlamalar ve Covid-19 salgınları geçen yıl ekonomik aktiviteye zarar verdi.

Ekonominin yeniden açılmasıyla aktivitenin ve hareketliliğin artacağını, büyümenin yüzde 5,2’ye yükseleceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çin ekonomisi 2022’de yüzde 3 büyüme kaydetmişti. Gayrısafi Yurt içi Hasıla’daki (GSYH) artış 40 yıldan uzun süre sonra ilk kez dünya ortalamasının altında kalmıştı. (AA)

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