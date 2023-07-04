Çin’den bazı metallerin ihracatına ‘ulusal güvenlik kısıtlaması’

Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, “ulusal güvenlik ve çıkarları koruma” gerekçesiyle kısıtladı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Kısıtlama getirilen iki metal güneş panelleri, lazereler, gece görüş gözlükleri ve bilgisayar çipleri gibi çok geniş bir ürün yelpazesinde kullanılıyor.

DÜNYADAKİ ÜRETİMİN YÜZDE 95’İNİ KARŞILIYOR

Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.

Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95’ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67’sini karşılıyor. (AA)