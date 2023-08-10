Çin’den yeni turizm kararı: Türkiye’yi de ilgilendiriyor

Çin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda lokasyona turist grubu yollanmasına izin verdi.

Sozcu.com.tr

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Çin, 70’ten fazla ülkeye turistik tur düzenleme yasağını kaldırdı. Karar Asya’daki seyahat ve havayolu hisselerini yükseltti.

Çin’in Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, grup turlarının Asya-Pasifik, Avrupa, Afrika ve Kuzey Amerika’daki toplam 79 bölgeye yeniden başlayacağını söyledi.

Çin hükümeti tarafından onaylanan bölgeler arasında, Hindistan, Pakistan, Katar, Bangladeş, Lübnan, Türkiye, İsrail, Meksika, Almanya, Hollanda ve İsveç de yer alıyor.

TURİZM HAREKETLİLİĞİ ARTABİLİR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması bugün hemen hayata geçecek. Yeni uygulamanın ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu belirtildi.

Kararın, Covid dönemi öncesi dünyadaki en büyük turist kaynaklarından biri olan Çin’de kafilelerin tekrar hareketlenmesi nedeniyle durgun olan küresel turizm endüstrisindeki toparlanmayı hızlandırması bekleniyor.

TÜRKİYE’YE GELEN ÇİNLİ TURİST SAYISI SERT DÜŞMÜŞTÜ

Corona virüsü salgısını öncesinde Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 500 bine yaklaşmıştı. Ancak salgın sonrası Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı çok sert geriledi.

Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısı 2015 yılında 314 bin kişiye kadar yükseldi. 2016 yılında bu sayı 168 bine düştü. 2017 itibarıyla tekrar artış gösteren Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı ise 2019 yılında 426 bin olarak açıklandı.

Salgının ardından bu sayı 2020’de 40 bin 264’e, 2021’de 33 bin 641’e düşerken 2022’de bu sayı 89 bin 515 oldu. 2023’ün ilk 6 ayında ise toplam 88 bin 965 turist geldi.

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