Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki gün önce yaptığı asgari ücret açıklamalarına bugün yenisini ekledi.

“Asgari ücretle ilgili, çalışan emeklilerle ilgili temmuz ayında çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Adımlarımızı atmaya başladık” diyen Yılmaz, “Asgari ücretle ilgili toplantılar başlayacak. Burada 3 kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi var. Üç kesim arasında müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim anlaşma sağlasınlar” dedi.

Çalışan kesimlerin satın alma gücünün enflasyon karşısında erimesine izin verilmediğini ileri süren Yılmaz, “Aynı yaklaşımı göreceğiz. Rekabet gücümüz, istihdam artışı gibi hususlar da gündemimizde yer almaya devam edecek. Denge içinde değerlendirilerek bütün kesimlerin memnun olacağı şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.

‘ÖNCELİKLİ KONU ENFLASYON’

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Önümüzdeki süreçlerde planlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak her bir tedbirimizi hayata geçireceğiz. Belli bir tutarlılık içerisinde hayata geçireceğiz. 12'nci kalkınma planımız gündeme gelecek. Önümüzdeki aylarda orta vadeli programımızı güncelleyeceğiz. 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan program para politikası, maliye politikasını içeren çok önemli doküman olarak hazırlanacak.

Perşembe günü Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı ile politikalarımızı ele alacağız. Enflasyon konusunun öncelikli olduğunu belirtmek isterim.”

ESKİ BAKAN ‘500 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKACAK’ DEMİŞTİ

Öte yandan, yeni kabine öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuzda yapılacak ara zam için “Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak” demişti.

Ücretlere eklenmesi beklenen refah yapı ile birlikte 12 bin lira seviyesi konuşulurken, işçi temsilcilerinin gündemi ise enflasyon ve döviz fiyatlarının alım gücü…

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