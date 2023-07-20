Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz patronları dinleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek önerileri dinleyecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın İstanbul’da iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, “OVP Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi” başlıklı toplantıda MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerle biraraya gelecek olan Yılmaz iş dünyasının değerlendirmelerini ve önerilerini dinleyecek.

Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09.00'da başlaması planlanan toplantıda yeni OVP hazırlıkları kapsamında cari açığı azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımı artırıcı tematik konularda iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarıyla istişari görüşmelerde bulunulacak. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

İlginizi Çekebilir İç hatlar uçak biletlerinde tavan fiyata zam geldi

İlginizi Çekebilir Kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde üst limitler arttı