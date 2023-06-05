Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ‘enflasyonla mücadelede öncelik’ mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi devralma töreninde yaptığı konuşmada enflasyonla mücadeleye öncelik vereceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görevi devralma töreninde ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.
Yılmaz, “Cari açığı sorun olmaktan çıkaracak bir yapı ile çalışacağız; enflasyonla mücadeleye özel öncelik vereceğiz” diye konuştu.
‘ZAMAN ALACAĞI BİLİNCİ İLE…’
“Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi alanlarına özel önem vereceğiz; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ile yolumuza devam edeceğiz” diyen Yılmaz, şöyle devam etti:
“Zaman alacağı bilinci ile enflasyonun olumsuz etkileri ile karşı karşıya olanları rahatlatmaya dönük politikalara devam edeceğiz.” (REUTERS)