Danıştay’dan e-ticaret kararı

Danıştay'dan e-ticaret yönetmeliğiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

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Danıştay 10. Dairesi, sektörde ciddi tartışmalara neden olan 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan “Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Söz konusu yönetmelik geçen yıl 7 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7416 sayılı Kanun ile 6563 sayılı E-Ticaret Kanunu'nda esaslı değişiklikler yapılması ile hazırlanmıştı.

Danıştay, söz konusu kararı ile bu konuda yeniden bir karar verinceye kadar, bazı maddelerde yürütme durduruldu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

Platformların kendilerine ait pazaryerlerinde kendi markalarını taşıyan malları satamayacaklarına, farklı sayfalarda satılması halinde ise bu sayfalar arasında erişim verilemeyeceğine ilişkin yönetmeliğin 19. Maddesinde de yürütme durduruldu.

Danıştay'ın yanı sıra E-Ticaret Kanunu'nun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne de dava açılmıştı.