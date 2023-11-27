Dar gelirlinin kredi kartı limite dayandı

Dar gelirli kesimin kredi kartları limite ulaşırken, en fazla kart harcaması sadece eylül ayında 113 milyar TL ile market ve AVM’lerde yapıldı.

Veli TOPRAK

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Yüksek enflasyon ve artan faizler, giderlerini karşılamaya çalışan dar gelirli vatandaşların son çare olarak kredi kartlarına yönelmesine neden oluyor. CHP Bolu Milletvekili ve Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, yoksul kesiminin kredi kartlarının limite dayandığını ve asgari ücretlinin bütçesinin 2 ay geriden geldiğini söyledi. Türker Ateş, haziran ayından bu yana yükselen faiz oranlarına rağmen dar gelirli kesimde kredi kartı kullanımının arttığına dikkat çekerek “Mutfak alışverişini bile borçlanarak yapabilen yoksulun kredi kart esareti mecburen sürüyor. Kredi kartları limite dayandı. Artan borçlar da faiz yükü nedeniyle alarm vermeye başladı” dedi.

676 MİLYAR LİRA

Ateş, Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre eylül ayında en fazla kredi kartı harcamasının market ve AVM'lerde yapıldığını, bu kapsamda vatandaşların 263 milyon kez toplam 113 milyar liralık kart kullanımı gerçekleştirdiğini belirtti. Yemek harcamaları için 106 milyon kez toplam 32 milyar liralık ve çeşitli gıda alımı için 88 milyon kez toplam 45 milyar liralık kredi kartı kullanımı yapıldığını söyleyen CHP'li Ateş, eylülde toplam kredi kartı işlem adedinin 780 milyon ve tutarının da 676 milyar lira olduğunu ekledi.

Asgari ücretlinin bütçesi 2 ay geriden geliyor

Türker Ateş, düşük limitli kredi kartlarında kullanım oranının arttığını belirterek “Gelir artışları sonrası en düşük limitli kredi kartı 25 bin TL ve altını kapsıyor. En yoksul kesimin kullandığı bu kartlar limite dayanmış durumda… Öyle ki bu hesapla asgari ücretli 2 ay içeride gözüküyor. Ödenemeyerek faize bırakılan borçlar da yine bu kesim için izlenen faiz politikası çerçevesinde korku yaratıyor. Borçlanarak dahi harcama yapmak güçleşiyor” ifadelerini kullandı.