Deprem bölgesindeki balık avcılığına destekleme ödemesi

Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde iç sularda balık avcılığı yapan gemilere, bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin 500 TL ila 6 bin TL aralığında destekleme ödemesi yapılması öngörülüyor.

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Deprem bölgesinde yer alan Adana, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde deniz ve iç sularda balık avcılığı yapan geçerli ruhsat tezkeresine sahip gemilere destekleme ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, balıkçı gemilerinin deprem nedeniyle gerçekleştiremedikleri avcılık faaliyetlerinden dolayı gelir kayıplarının önlenmesi amacıyla, Adana ve Hatay’da denizde faaliyet gösteren balıkçı gemilerine, bir kereye mahsus olmak üzere gemilerin boyu nispetinde 5 bin TL ila 60 bin TL arasında değişen tutarlarda destekleme ödemesi yapılacak.

Aynı karar uyarınca, afet bölgesi ilan edilen Adana, Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde iç sularda balık avcılığı yapan gemilere de, bir kereye mahsus olmak üzere gemilerin boyu nispetinde 3 bin 500 TL ila 6 bin TL arasında değişen tutarlarda destekleme ödemesi yapılması öngörülüyor.

YIL BİTİMİNDE SONA ERMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Ödemeler için gerekli finansman Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Aynı gazetede yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı kararıyla, afet bölgesi ilan edilen yerlerde, hasar tespiti yapılarak kayıt altına alınmış su ürünleri yetiştiricilerine de ürün çeşitlerine göre kg-adet başına 0.2 TL ile 250 TL arasında değişen tutarlarda bir kereye mahsus destekleme ödemesi yapılması hüküm altına alındı.

Her iki destekleme ödemesinin yıl bitiminde sona ermesi öngörülüyor. (REUTERS)

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